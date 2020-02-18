بملابس "بابا نويل".. أكرم حسني وأحمد فهمي في كواليس "تيمون وبومبا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

نشر الفنان أكرم حسني، صورة من كواليس مسلسل "تيمون وبومبا" المقرر أن يشارك من خلاله في دراما رمضان المقبل.

وظهر أكرم، في أحد مشاهد المسلسل بملابس بابا نويل وبجواره فهمي، عبر حسابه على "انستجرام" وعلق: "بابا نويل وماما نويل من مسلسل تيمون وبومبا رمضان 2020".

والمسلسل تدور أحداثه فى حلقات منفصلة متصلة، ويعتمد على البطلين أحمد فهمى وأكرم حسنى إضافة إلى مشاركة الفنانة الشابة ويزو بدور بدور رئيسى فى الحلقات، مع ظهور العديد من الفنانين كضيوف شرف، والعمل من تأليف أيمن وتار ومن إخراج أحمد الجندي.

