شاهد.. مصطفى الاغا يتغزل بـ لجين عمران: “حلوة الحلوات”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 18 فبراير 2020 06:54 صباحاً - نشر الاعلامي مصطفى الاغا مقطع فيديو جمعه بالاعلامية السعودية لجين عمران ضمن فعاليات منتدى المرأة العالمي في دبي. وقد تغزل مصطفى الاغا بلجين عمران ووصفها بـ “ملكة سناب شاب في الكرة الارضية وحلوة والحلوات وحبيبتي”. بعد أن سألها “حليانة شو عم تساوي؟” اجابت لجين “بحب الدنيا والدنيا والدنيا بتحبني بالمقابل” ليجيبها مصطفى الاغا “بس الدنيا اللي بتحبك انت؟”.

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