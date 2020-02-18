معلومات عن نورهان شقيقة إسراء عبد الفتاح بعد ارتباطها بـ محمود كهربا

القاهرة - لايف ستايل أعلن اللاعب محمود كهربا عن خطوبته من نورهان شقيقة نجمة مسرح مصر إسراء عبد الفتاح وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام. نرصد 6 معلومات عن نورهان شقيقة إسراء عبد الفتاح. نورهان شقيقة إسراء عبد الفتاح نجمة مسرح مصر والمتزوجة من الفنان حمدى الميرغنى اسمها بالكامل نورهان محمد عبد الفتاح ولديها شقيقة أخرى تدعى زينة. قامت منذ فترة قصيرة بأداء فريضة العمرة ونشرت صورة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام. تحرص دائما على متابعة شقيقتها اسراء حيث ظهرت وهى تحمل مولودة شقيقتها وتهتم بها عبر انستجرام. Advertisements خطفت الأنظار إليها فى حفل زفاف شقيقتها وصرحت أنها تنوي دخول عالم الفن. تربطها علاقة أخوية قوية بين زوج شقيقتها حمدى الميرغنى والذى يراها بنت 100 راجل حيث تقف بجواره فى كثير من المواقف. قد يهمك أيضا: إسراء عبد الفتاح تنشر أول صورة لابنتها شقيقة نجمة مسرح مصر تبرز أناقتها بـ 20 إطلالة مميزة

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