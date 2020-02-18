رشا مهدي تعلق على منع مطربي المهرجانات من الغناء

علقت الفنانة رشا مهدي على قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع إعطاء مطربي المهرجانات تصاريح الغناء مرة أخري بسبب الكلمات المبتزله بأغانيهم. وغردت رشا مهدي قائلة "‏بمناسبة الهجوم على فنانين و أغاني المهرجانات .. أنا مع الفن و حرية الإبداع في المطلق و ضد الرقابة و الوصاية لأن دا دور الجمهور لوحده".

وتابعت: "المتهم اللي بتدورو عليه بتهمة إفساد الذوق العام هو أي حد مهمل في شغله الفن يمكن يكون هوا اللي مهون عالناس غُلبها مش هو اللي غالبها ‎#رفقا_بالفن".

وكان الفنان هاني شاكر أصدر قرار مساء امس بمنع مطربي المهرجانات من الغناء مرة اخري بعد غناء اغنية بنت الجيران في حفلة عيد الحب بإستاد القاهرة واحتواء ها على عدد من الكلمات المبتذله.

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