شكرا لقرائتكم خبر عن دراما وأكشن وغموض فى أول تريلر لـ مسلسل Run الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة HBO عن مسلسلها الجديد Run، الذى سيبدأ عرضه خلال العام الجارى 2020، وستطرح الشبكة 10 حلقات متتالية من العمل الجديد، الذى سيقوم ببطولته كل من ميريت ويفر ودومنال جليسون، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale"، المسلسل الجديد يدور حول حبيبان سابقات اتفقا قبل 17 عاما، على أنه في حالة إرسال أحدهما رسالة تحتوى على كلمة "Run"، يقومان بالهروب سويًا.

كما أعلنت شبكة HBO عن طرح المسلسل المشتق الجديد من سلسلة GOT، الذى سيطرح تحت اسم House of the Dragon، في خلال عام 2022، وأكدت أنه موعد مؤقت، حيث إنه من الممكن أن تقوم بتغييره الشبكة فيما بعد، وسيتكون من 10 حلقات، ستتطرح متتالية، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " cnet"وصرح كيسي بلويز رئيس شبكةHBO، لـ صحيفةVarity، "إنهم يعملون على المسلسل الجديد في هذه الفترة، ومن المفترض أن يطرح على شاشات التليفزيون في 2022".

وتدور أحداث المسلسل المقتبس الجديد House of the Dragon، قصة The House of Targaryen، وذلك قبل 300 عام من أحداث Game of Thrones، ويشارك جورج آر مارتن في كتابته، وذلك مستوحى من روايته A Song of Ice and Fire companion tome Fire and Blood، التي طرحت خلال عام 2018.

Advertisements

بالإضافة إلى ذلك كشفت شبكة قنوات HBO الأمريكية، عن التوقيت الرسمي لعرض الموسم الثالث لمسلسل الإثارة والخيال العالمي Westworld، بعد طول انتظاروانتشار العديد من التقارير المتضاربة بتوقيت العرض عقب انتهاء تصوير المسلسل في نوفمبر الماضي.

ومن المقرر عرض الموسم الجديد من المسلسل الشهير في 15 مارس المقبل، عبرالشبكة، وسيكون نمط العرض اسبوعياً لكل حلقة، وسيتضمن الموسم 10 حلقات على غرار المواسم الأولي والثانية التي ضمت 10 حلقات لكل موسم.