تراند اليوم : رامى عياش: محطات الإذاعة بتأخذ فلوس علشان تذيع الأغاني النشاز

قال الفنان رامى عياش انه ليس في لبنان جيل جديد من الموسيقى و لكن هناك امتداد للمدارس الموسيقية القديمة الرحبانية و ملحم بركات .

و أضاف عياش خلال لقاءه مع الإعلامى د. عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس ، المذاع على قناة النهار ، ان ضد فكرة الموجة الجديدة ، لانها لا تستمر فترتها قصيرة جداً لانها موجه ، و السبب في هذه الظاهرة كثرة محطات الإذاعة اللى بتاخد فلوس من المطربين و تذيع اغانيهم ٢٤ ساعة و الناس تفتكر ان هو اللى ماشى.

و تابع عياش مفيش حاجة اسمها الجمهور عاوز كده انا اللى بخلى الجمهور بيلاحقنى باللى بقدمه من فن جيد ، لكن ما يحدث سياسة فرض أصوات بعينها حتى تتعود الناس عليها حتى ولو كانت نشاز