شاهد.. وصلة رقص جماعية لطالبات في مصر على “بنت الجيران”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 18 فبراير 2020 04:56 صباحاً - أثارت اغنية المهرجانات الشهيرة “بنت الجيران” للفنانين حسن شاكوش وعمر كمال موجة جديدة من الجدل وهذه المرة بعد انتشار فيديو لطالبات إحدى المدارس في مصر وهن يرقصن على انغامها.

وظهرت الطالبات في مقطع الفيديو، الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، وهن يرقصن على أنغام أغنية ”بنت الجيران“ بعد ساعات من قرار نقابة الموسيقيين وقف التعامل مع صاحبها.

وأثار مقطع الفيديو جدلًا واسعًا؛ لما يتضمنه من لقطات تظهر فيها الطالبات وهن يرقصن ويرددن كلمات الأغنية، التي تتضمن مصطلحات غير مناسبة منها ”الحشيش والمخدرات“، وسط حضور عدد من المدرسين وطاقم الإشراف المدرسي.

وأجبر الفيديو مسؤولي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية على الخروج عن صمتهم، والتوعد في بيان بالتحقيق في حيثيات الواقعة.