نوال الزغبي تتجاوز الـ نصف مليون مشاهدة بـ "القوية"

القاهرة - لايف ستايل
حققت أغنية "القوية" للفنانة نوال الزغبي، 670 ألف مشاهدة، بعد طرحها الأربعاء 12 فبراير، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على موقع الفيديوهات يوتيوب. أغنية "القوية" لـ نوال الزغبي، من کلمات: مازن ضاهر، الحان: فضل سلیمان، توزیع: جیمی حداد، میکس وماسترینج: محمد المقهور.
وكانت الفنانة نوال الزغبي، روجت لأغنيتها الجديدة «القوية» قبل أيام، وشوقت جمهورها لموعد طرحها الذي أكدت على أنه بات قريبًا، ونشرت صورًا من بوسترات الأغنية.
بينما تستعد نوال الزغبي لإحياء حفلين غنائيين، يومي الخميس والجمعة الموافقين 28 و29 من شهر مايو المقبل، وذلك في أحد الفنادق الكبرى بهولندا.
ومن المتوقع أن تقدم نوال خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغانيها الجديدة والقديمة منها "صبح صبح"،"كاراميل"،"طول عمرى"،"معرفش لية"، "عينيك كدابين" ،"مش مسامحة"، "أغلى الحبايب"،"ياجدع"،"ولا بحبك"، "كدة باى"، "الناس العزاز"، وغيرها.
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