اليوم| عرض أولى حلقات "ماذا إذا" على "يوتيوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

تطرح شركة طيارة لإنتاج المحتوى الرقمي، اليوم الثلاثاء أولى حلقات برنامجها الكوميدي "ماذا إذا"، وهو عبارة عن لوحات كوميدية قصيرة تلقى الضوء على أمور عكس الواقع الذي نعيشه حاليًا.

البرنامج تحت مظلة"Tayarah Play"، واستعانت شركة طيارة بوجوه شابة جديدة مع بعض الوجوه المعروفة، والبرنامج من كتابة بكري خالد وإخراج عمر المهندس.

أولى الحلقات التي ستبث ستكون بعنوان "ماذا لو المصريين أول من وصلوا إلى القمر".

برنامج ماذا إذا برنامج اسبوعي مكون من 10 حلقات سيبثوا على قناة طيارة علي اليوتيوب كل يوم ثلاثاء، مدة الحلقة تتراوح ما بين (3- 4) أربع دقائق.