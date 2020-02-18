هل سخر محمد هنيدي من فيفي عبده؟.. وما علاقة محمد رمضان؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 18 فبراير 2020 02:57 صباحاً - انتشر في الساعات الأخيرة تدوينة منسوبة لحساب الفنان المصري محمد هنيدي عبر موقع تويتر، يسخر فيها من مواطنته الفنانة والراقصة فيفي عبده على خفلية منع الفنان محمد رمضان من الغناء.
وتقول التغريدة المنسوبة لمحمد هنيدي: “بعيدا عن اي حاجة فيفي عبده بتقول لمحمد رمضان مس هتغني ثاني يا بتاع الكباريهات والرقصات”.
لكن محمد هنيدي نفى في تدوينة عبر حسابه على الفايسبوك صحه هذه التغريدة حيث كتب: “التويتشه مضروبة وفوفه طبعا حبيبتشي ، وماحدش يصدشق كل حاجه مكتشوبه ع النت عشان فوقيها اسم هنيدشي”.facebook
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