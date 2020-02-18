شاهد.. جوهرة في وصلة رقص جديدة: “غمزة من عينك الغمزة”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 18 فبراير 2020 02:57 صباحاً - نشرت الراقصة الروسية، والمقيمة في مصر، جوهرة مقطع فيديو لوصلة رقص من احد الحفلات التي احيتها مؤخرا وذلك عبر خاصية الستوري على حسابها على انستغرام.

وظهرت جوهرة في الفيديو وهي وترقص ببدلة رقص جريئة في احد الحفلات على اغنية “خطوة” للفنان المصري مصطفى حجاج.

يذكر ان الفنانة رانيا يوسف كانت قد رقصت على نفس الاغنية خلال مقابلتها الاخيرة مع الفنانة انجي علي على اذاعة نجوم اف ام.