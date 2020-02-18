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وقف مطرب المهرجانات عمر كمال عن الغناء نهائيا
الثلاثاء 18 فبراير 2020
أصدر نقيب الموسيقيين في مصر، الفنان هاني شاكر، قراراً بإيقاف مطرب المهرجانات عمر كمال عن مزاولة المهنة، لما بدر منه من مخالفات تتعارض مع شروط العضوية.
ويأتي القرار في أعقاب إصدار "شاكر" قراراً عاماً بمنع جميع مطربي المهرجانات من الغناء داخل المنشآت السياحية والملاهي الليلية والكافيهات، بالإضافة لمشاركة عمر كمال بغناء كلمات "مسفّة" في حفل عيد الحب باستاد القاهرة، بحسب وصف النقابة.
وأعلن منصور هندي، رئيس لجنة العمل بنقابة المهن الموسيقية، منع عمر كمال من الغناء في حفل زفاف، الأحد، حيث قامت شرطة السياحة بإجراءات المنع تنفيذا لقرار نقابة الموسيقيين التي وجهت الشكر لأجهزة شرطة السياحة وأجهزة الدولة للتعاون لمنع ظاهرة المهرجانات من التفشي في المجتمع المصري.
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