شقيقة نجمة مسرح مصر تبرز أناقتها بـ 20 إطلالة مميزة

نشر لاعب النادى الأهلى محمود كهربا عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستجرام، دبلة، وهو الأمر الذى كشف عن ارتباطه بشقيقة نجمة مسرح مصر الفنانة إسراء عبد الفتاح.

وكتب محمود كهربا فى التعريف الخاص به على إنستجرام، أنه لاعب محترف في النادي الأهلي، وبعدها أشار لحساب نورهان وتبعها بخاتم خطبة وقلب، أما العروس فاكتفت بكتابة أول حرفين من اسمه MK.

أعتادت نورهان شقيقة نجمة مسرح مصر علي مشاركة متابعيها عبر حساباتها الشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي بأبرز الإطلالات التي تطهر بها في مختلف المناسبات.

وكشفت صور شقيقة نجمة مسرح مصر عن أناقتها واعتمادها علي الإطلالات التي تبرز جمالها وتناسق قوامها.

وتحرص شقيقة إسراء عبد الفتاح علي التنوع بين التصميمات والإطلالات المختلفة والمتنوعة ولا تسير علي وتيرة واحدة في عالم الموضة والأزياء، كما تسيطر البساطة علي أغلب إطلالاتها.

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إليكم ابرز إطلالات نورهان شقيقة نجمة مسرح مصر اسراء عبد الفتاح...

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