شكرا لقرائتكم خبر عن حسام داغر يطمئن جمهوره علي صديقه عاني من كسر في الجمجمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طمأن الفنان حسام داغر جمهوره عبر حسابه بموقع انستجرام علي صديق له عاني من كسر في الجمجمة، حيث كتب داغر "الحمدلله حمداً كثيراً سامي بقه احسن و شالو انبوب جهاز التنفس الصناعي و بيتحسن بس لسه في العناية المركزة تحضير لعملية جراح الوجه و الفكين و كسر الجمجمة الف بعد الشر عنك يا حبيبي و ترجع احسن من الاول و الحمدلله شفت الضحكة علي وشك و آديك عرفت الناس كلها بتحبك ازاي يا طيب انت ".



حسام داغر

وكان حسام داغر أعلن مؤخرا عن مشاركة فيلمه القصير" البينو"، والذى يتولى إخراجه، بمهرجان كييف السينمائى الدولى للأفلام القصيرة، ويناقش من خلاله قصه أب البينو ( عدو الشمس ) يقرر حماية ابنته الوحيدة من القسوة المحيطه بهم في العالم نتيجه التمييز والتنمر .. و يجعلها تشاهد العالم من وجهه نظره".

وعلى الجانب الآخر، انضم الفنان حسام داغر إلى فريق عمل مسلسل "ملاك" ويشارك فى بطولته كل من الفنان كريم فهمى وآيتن عامر وصبرى فواز وهنادى مهنى، تأليف حسان دهشان، وإخراج إبراهيم فخر، ومن المقرر تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة.

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يجسد داغر خلال أحداث العمل شخصية رئيس تحرير تربطه علاقة عاطفية بإحدى بطلات المسلسل، ويظهر من خلاله أيضا بشخصية أب لأول مرة فى الدراما ولديه طفل صغير.

وتدور أحداث العمل حول قصة طبيب يتسبب فى غلطة غير مقصودة تقلب حياته رأسا على عقب، ويتحول من ملاك إلى شيطان، ويراهن على القصة السيناريست حسان دهشان، ويعتبرها قصة جديدة على الدراما المصرية، حيث انتهى من كتابة نصف حلقاته.

يذكر أن حسام داغر شارك فى مسلسل "زلزال" الذى عرض فى شهر رمضان 2019، وهو بطولة محمد رمضان وحلا شيحة ونسرين أمين وهنادى مهنا وماجد المصرى ومن تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة "سينرجى".