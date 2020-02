شكرا لقرائتكم خبر عن 145 مليون دولار أمريكى لـ Birds of Prey بعد 10 أيام من طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت إيرادات الجزء الجديد من فيلم Birds of Prey، إلى 145 مليون و 273 ألف دولار أمريكى في شباك التذاكر حول العالم، العمل الجديد الذى طرح تحت اسم " Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn "، وذلك منذ طرحه يوم 7 فبراير الجارى، الفيلم الذى طرح في 4236 دور عرض حول العالم، ويعد أوسع أصدار في الفترة الأخيرة، الفيلم من إنتاج شركة Warner Bros.

وأنقسمت إيرادات الفيلم الجديد الذى يدور في إطار أكشن وكوميديا إلى 61 مليون و 673 ألف دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، و 83 مليون و 600 ألف دولار أمريكى في دور العرض حول العالم، ووصلت تكلفة ميزانيته إلى 84 مليون و 500 ألف دولار أمريكى، ومدة عرضه إلى ساعة و 49 دقيقة.

فيلم "Birds of Prey" يدور بعد انفصال هارلى كويننعن الـ Joker، حيث تنضم إلى الأبطال الخارقين Black Canary و Huntress وRenee Montoyaلإنقاذ فتاة صغيرة من شر الـ"Joker".

الفيلم من بطولة مارجوت روبى، مارى اليزابيث وينستيد، ايوان ماكجريجور، جورنى سموليت بيل، روزي بيريز، كريس ميسينا، ديريك ويلسون، ماثيو ويليج، ومن تأليف كريستينا هودسون، وإخراج كاثى يان.

كما أعلنت شركة Warner Bros بدء تصوير الجزء الثالت من سلسلة أفلام Fantastic Beasts، في ربيع عام 2020، في ريو دي جانيرو، بالبرازيل، وذلك بعد إعلان الشركة تأجيل الإنتاج لأجل غير مسمى خلال هذه الفترة.

وكان من المتوقع أن يبدأ الإنتاج في وقت مبكر من هذا العام ، لكن تم تأجيله بعد أن قيل أن فيلم " Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald" الذى طرح عام 2018 خالف التوقعات، حيث حقق في شباك التذاكر العالمى إيرادات وصلت إلى 650 مليون دولار حول العالم، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "variety".