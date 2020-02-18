شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أنباء خطوبتهما.. 5 صور من حساب نورهان خطيبة كهربا من "انستجرام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجئ النجم محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادى الأهلى، جمهوره، بإعلان خطبته بطريقة مختلفة، ودون صورة أو فيديو أو حتى كلمة واحدة، حيث اكتفى بوضع "خاتم وقلب" بجوار اسمها في خانة المعلومات على "انستجرام"، وهو ما جعل كافة وسائل الإعلام تؤكد خطوبة كهربا.

ورغم أن محمود عبد المنعم كهربا يتواجد حاليا في أبو ظبى مع النادى الأهلى، لملاقاة فريق الزمالك فى كأس السوبر المحلى، إلا أن ما قام به كهربا على "انستجرام"، جعله يتصدر مؤشرات البحث والأكثر تداولا.

ويرصد ”الخليج 365”، 5 صور من حساب "نورهان" على "انستجرام" ..

نورهان هي شقيقة الفنانة إسراء عبد الفتاح، زوجة الفنان حمدى المرغنى، عضوى مسرح مصر.

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نورهان وزينة واسراء

لديها أكثر من 140 ألف متابع على انستجرام، والحساب في زيادة مستمرة بعد قيام كهربا بعمل "منشن" لنورهان.



فى احدى الرحلات

تربطها علاقة قوية مع زوج شقيقتها الفنان حمدى المرغنى، فدائما ما تقوم بنشر صوره عبر حسابها، وتتحدث عنه.



نورهان وحمدى المرغنى

تربطها علاقة قوية بشقيقتيها إسراء وزينة، وهو ما اتضح في حفل زفاف إسراء وحمدى المرغنى، حيث قدما أغنية للعروسين بمناسبة الزفاف.



نورهان وشقيقاتها