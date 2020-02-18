شكرا لقرائتكم خبر عن نهال عنبر عن تمثيل المطرب عمر كمال: "مافيش قرار عشوائى ولازم يقدم فى ورشة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت الفنانة نهال عنبر، عضو نقابة المهن التمثيلية، على خبر شائع حول إعلان عرض الفنان ماجد الكدوانى على المطرب عمر كمال التمثيل فى إحدى الأعمال الفنية، إنه لا يوجد قرار عشوائى داخل نقابة المهن التمثيلية، قائلة:" أى حد عايز يمثل يقدم فى الورشة ويتم قبوله أو لا ويؤدى امتحان وإذا تبين أنه موهوب ويتم اختباره من خلال الورشة وهذا ما يتم داخل نقابة المهن التمثيلية".

وأضافت نهال عنبر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج من مصر، المذاع عبر فضائية CBC، أن نقابة المهن التمثيلية لديها الكثير من اللجان، ومنها لجنة تقييم وتصاريح ولجان كثيرة، موضحة أن عمر كمال يجب أن يحصل على ترخيص لمزاولة مهنة التمثيل بعد النجاح في الاختبارات.

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وفتح نقيب الموسيقيين النار على مطربى المهرجانات، وذلك من خلال إصدار قرار بمنع مطربى المهرجانات من الغناء نهائيا وتحذير كافة المنشآت السياحية من التعامل معهم بما فى ذلك محمد رمضان الذى اتجه مؤخرا للغناء وإحياء الحفلات. ويأتى ذلك بعد اصدار النقيب بيانا جاء فيه إنه فى إطار الجدل المجتمعى الحاصل على الساحة المصرية ووجود شبه اتفاق بين كل طوائف المجتمع على الحالة السيئة التى باتت تهدد الفن والثقافة العامة بسبب ما يسمى بأغانى المهرجانات، والتى هى نوع من أنواع موسيقى وإيقاعات الزار وكلمات موحية ترسخ لعادات وإيحاءات غير أخلاقية فى كثيرٍ منها، وقد أفرزت هذه المهرجانات ما يسمى بـ"مستمعى الغريزة"، وأصبح مؤدى المهرجان هو الأب الشرعى لهذا الانحدار الفنى والأخلاقى، وقد أغرت حالة التردى هذه بعض نجوم السينما فى المساهمة الفعالة والقوية فى هذا الإسفاف.

وأوضح نقيب المهن الموسيقية، أن شروط عضوية أو تصاريح النقابة بالغناء ليست قوامها صلاحية الصوت فقط، ولكن أيضًا هناك شروطًا عامة يتوجب أن تتوافر فى طالب العضوية أو التصريح، وهى الالتزام بالقيم العليا للمجتمع والعرف الأخلاقى واختيار الكلمات التى لا تحض على عادات سيئة، وأن لجنة اختبار الأصوات مجرد مرحلة أولى، ثم ينعقد المجلس للنظر فى باقى الشروط.