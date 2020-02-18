شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كواليس الـ"لوك" الجديد لشعر أصالة.. والجمهور: حلوة فى كل حالاتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعيش النجمة أصالة حالة من النشاط الفني والحراك الملحوظ منذ عدة أسابيع، ما بين طرح الأغانى الجديدة، وإحياء الحفلات في الدول العربية، وظهور مكثف على "السوشيال ميديا"، بخلاف زيارتها لحضور أسابيع الموضة، كما حدث منذ عدة أسابيع، حينما حضرت أسبوع الموضة فى باريس.

أصالة قررت تغيير "لوك" شعرها، وهو ما وثقه أحد مصففى الشعر، حيث نشر عبر حسابه على إنستجرام فيديو أثناء قيامه بتغيير "لوك" شعر أصالة، وقص الشعر، وعمل "ستايل" جديد لها، يتناسب مع نشاطها الملحوظ الفترة الماضية، في جاءت تعليقات جمهور ومتابعى النجمة السورية على اللوك الجديد بأنها "حلوة فى كل حالاتك".

أصالة نشرت هى الأخرى مجموعة من الصور لحفلتيها في مصر وأبو ظبى، وعلق عليها قائلة: "لحظات من حفل مسرح الماسة بالقاهرة في حفل عيد الحب، وحفل المجمع الثقافي بأبو ظبي الأسبوع الماضى".

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أصالة من المجمع الثقافي بأبو ظبي



أصالة من مسرح الماسة

وكانت آخر حفل الفنانة أصالة ضمن مهرجان هلا فبراير فى دولة الكويت، كما أن آخر أعمال الفنانة أصالة كليب "شامخ"، الذى يعد أول أعمالها العام الحالى، مشاهدات كبيرة عبر موقع "يوتيوب"، وحقق ما يقرب من 10 مليون مشاهدة فى شهر، ويظهر فى الفيديو، مجهود كبير في تجهيز المكان الذى تم تصوير الكليب به، وبداية تأسيسه، حيث يمتاز "اللوكيشن" بالبساطة الشديدة.

على جانب آخر، تجهز النجمة أصالة نصرى العديد من المفاجآت الغنائية خلال هذا العام من أغنيات منفردة وكليبات أخرى بعد أن بدأتها بأغنية "شامخ" التى حققت نجاحا كبيرا ، كما أنها تعيش حالة من النشاط الفنى وتعتبر النجمة العربية الأكثر مشاركة فى فعاليات موسم الرياض وكل حفلاتها، وقد روجت ابنتها شام الذهبى للكليب الجديد، بعدما نشرت أصالة فيديو لابنتها عبر إنستجرام، حيث قالت: "يا جماعة أنا مع ماما.. بدى أقولكم بكرة هيصير فيه قلبان.. لأن ماما هتنزل أغنية من القلب.. وشىء ما صار قبل ذلك".