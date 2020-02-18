شكرا لقرائتكم خبر عن هنيدى يتبرأ من "تغريدة" مزيفة تسخر من محمد رمضان وفيفى عبده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبرأ النجم محمد هنيدى، من خلال حسابه على "فيس بوك"، من تغريدة مزيفة، تسخر من النجمين محمد رمضان، وفيفى عبده، وذلك بعد منع محمد رمضان من الغناء، بقرار من هانى شاكر، وأيضا مع مطربى المهرجانات، حيث نشر محمد هنيدى على فيس بوك، صورة التغريدة المزيفة، محذرا جمهوره منها، والتى جاء بها "بعيدا عن أى حاجة فيفى عبده بتقول لمحمد رمضان مش هتغنى تانى يا بتاع الكباريهات والرقصات".



محمد هنيدى يتبرأ

وعلق محمد هنيدى على هذه التغريدى المزيفة، قائلا: "التويتشة مضروبة وفوفا طبعا حبيبتشى، وماحدش يصدقش كل حاجة مكتشوبة ع النت عشان فوقيها هنيدشى".



محمد هنيدى على فيس بوك

وكان هنيدى قد خاض تحدى "عيد الحب" على تيك توك، والذى استحدثه التطبيق بمناسبة الفالانتين، حيث يقوم المستخدم، باستخدام فيديو يتضمن أسئلة عن الحب، ويقوم المستخدم بالإجابة عليها، ثم نشرها على الحساب الشخصى.

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خاص هذا التحدى مجموعة من النجوم من بينهم هنا الزاهد ومى عمر وسمية الخشاب، ليقوم به مؤخرا محمد هنيدى، والذى اضى على اجاباته جانب ساخر بعض الشيء، فرد على سؤال "رسالة حب لصديق"، قال "مش وقتك"، وردا على سؤال "عبر عن حبك لعائلتك" قال "ماقدرش.. مافيش سقف"

وقال هنيدى إجابة على سؤال لون الحب لديك، إنه "الموف"، وعن أكتر فيلم رومانسى قال "الناصر صلاح الدين"، وعن الأغنية الرومانسية قال "الحب كله"، وأكتر اسم يحبه "محمد"، وعن الهدية التي يتمناها في عيد الحب قال "كرة كفر"، وعن الورد المفضل له "الأبيض أو الأحمر".