محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الفنان محمد هنيدي، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك" تويتة منسوبة له تتحدث عن الفنان محمد رمضان. وكتب هنيدي: "التويتشه مضروبة وفوفه طبعاً حبيبتشي، وماحدش يصدشق كل حاجة مكتشوبه ع النت عشان فوقيها اسم هنيدشي". وهي الطريقة التي كانت تتحدث بها الفتاة التي جسدها هنيدي في فيلم "جاءنا البيان التالي".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر على طريقة فتاة "جاءنا البيان التالي".. هنيدي ينفي تغريدة منسوبة له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.