حمو بيكا يعترف بمكسبه من "يوتيوب" شهريًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف مطرب المهرجانات حمو بيكا، عن طبيعة مرضه الذي أعلنه عبر فيديو تم بثه على مواقع التواصل الاجتماعي: "أنا عيان جدًا، وبعاني من ميكروب اسمه كرونز يتسبب في تأكل جدار المعدة، والمرض ده بيجي من الزعل".

وعلق بيكا، لبرنامج "القاهرة الآن" مع الاعلامية لميس الحديدي على قناة "الحدث" على قرار نقابة الموسيقيين تجاه مطربي المهرجانات، قائلاً: "مش مبسوط، وأغاني المهرجانات لا يمكن منعها لأنه فن فرضه الشارع وحبوه الناس".

وتابع: "دي مزيكا، الناس حبتها، طيب ليه ما بتمنعوش حفلات النايتات والكباريهات؟، معقولة مهرجاناتنا هي اللي عملت كل ده في المجتمع؟ وفيه تجاوزات كثيرة داخل الكباريهات".

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واستكمل: "بالنسبة للألفاظ الخارجة قلنالهم لما تاخدونا تحت رايتكم سنشعر بالرقابة سنتوقف عن تقديم الفن الخارج، وهنقدم فن نظيف، لكن دي مزيكتنا إستحالة تتغير، بلاش العداوة، ده مش أكل عيش، الأغاني اللي بنغنيها للأفراح مش عشان رزق، لكن عشان نسعد الناس، بنغني عادي وبنرفع أغانينا على اليوتيوب والناس بتسمعها عادي".

وأوضح: "أنا زعلان من حسن شاكوش، لإنه ماوقفش معانا رغم إنه لسة جديد في مجال المهرجانات، وعشان ما نضحكش على نفسنا، النقابة عاوزة تمحي فن المهرجانات، ولو منعونا من الشارع مش هيقدروا يمنعوا السميعة".

وأضاف: "كفاية إننا بنمشي في الشارع مش عارفين نتحرك من الناس اللي ملمومة حوالينا. أنا باخد أرباح 90 ألف جنيه في الشهر بس، من اليوتيوب وما فيش حاجه اسمها ملايين وبندفع ضرايب.. لو بنجيب ملايين مكناش نزلنا نشتغل في الشارع".