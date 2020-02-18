فتحية أحمد «بنت الحمزاوى» ثالثة العمالقة «أم كلثوم ومنيرة»

نشأت بين أحضان القرآن والذكر والإنشاد، شأنها شأن كل مطربات ومطربى عصرها، وكانت أولى ثلاثة «فتحية أحمد - منيرة المهدية - أم كلثوم» إلا أن الحقيقة تذكر أن أم كلثوم ترفع عنها لكن ليس بكثير بالطبع، إلا أن المشروع الغنائى ذاته لأم كلثوم جعلها لا ينساها أحد، بينما فتحية أحمد ومع عدم سعيها كسعى أم كلثوم جعلت الجماهير تنساها بينما كانت هى فى مقدمة تفضيلهم للأصوات الغنائية الكبيرة وقتها، كان المنشد والمطرب أحمد الحمزاوى هو والد المطربة فتحية أحمد وقد لحن أيضا الكثير من الأغانى الفكاهية والانتقادية يؤديها مع اثنين من المنشدين تحت اسم «ثلاثي الشيخ كعبولة».

لكن بعد أن ذاع صيت بناته

المطربات «فتحية» و«رتيبة» و«مفيدة» وقد غنت فتحية من ألحان الشيخ أبوالعلا محمد قصيدة «كم بعثنا مع النسيم سلاما» والتى غنتها أم كلثوم أيضا من ألحان أحمد صبرى النجريدى، وهى ضمن الأغنيات والقصائد التى لحن لها أكثر من لحن، كما لحن لها الشيخ زكريا أحمد رائعة «يا حلاوة الدنيا» وكان البعض يظن أنها من غناء أم كلثوم، وكانت فتحية أحمد يطلق عليها مطربة القطرين أى مصر والشام شأنها شأن الشاعر «خليل مطران» شاعر القطرين.

وقد تعاملت فتحية أحمد مع نفس كبار الزمن الأول الذين تعاملت معهم أم كلثوم

بدءا من الشيخ أبوالعلا محمد وزكريا أحمد ورياض السنباطى ومحمد عبدالوهاب.

كما غنت فتحية أحمد، لسيد درويش وداود حسنى وكامل الخلعى ومحمد عثمان وإبراهيم فوزى وكانت فتحية أحمد بطلة المسرح الغنائى فى أوج ازدهاره فى العشر سنوات ما بعد عام 1917، ومن الجميل أنها كانت صديقة لأم كلثوم ولم تدخل فى صدام معها شأن منيرة المهدية، وقد ولدت أم كلثوم وفتحية أحمد فى عام واحد وفارقتا الحياة كذلك فى عام واحد، وظلتا نموذجا للحب المسئول ما بين أصحاب «الكار» الواحد.

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وقد سبقت فتحية أحمد الجميع بطريقة أن تغنى الأغنية فى الحفلة ويباع تسجيلها على أسطوانة فى نفس التوقيت وقد فعلت ذلك فتحية أحمد بأغنية «يا ريت زمانك وزمانى يسمح ونرجع تانى» من ألحان صقر على وكان ذلك فى فترة الثلاثينيات، حيث كانت تغنى هذه الأغنية وتباع الأسطوانة فى وقت واحد بمسرح «برنتانيا».