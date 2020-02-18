تامر حسنى يتصدر موسم نصف العام بـ«الفلوس».. ورفع «دماغ شيطان» من دور العرض بعد أسبوعه الأول

ايام قليلة وينتهى موسم منتصف العام السينمائى، الذى شارك فيه عدد كبير من الافلام التى حققت ايرادات كبيرة بعد طرحها، ومنها ما تم رفعه من دور العرض لعدم قدرته على المنافسة، لندخل بعدها فى الموسم الرمضانى، الذى ينتظره عدد كبير من عشاق الدراما.

وشهد الموسم السينمائى هذا العام تصدر فيلم «الفلوس» للاسبوع السابع على التوالى لتصل ايرادات هذا الاسبوع إلى 2٫133٫077 جنيه، ليصبح مجمل ايراداته 42٫953٫498 جنيه.

ويحتل فيلم «الفلوس» المرتبة الأولى فى أعلى إيراد يومى فى تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث تم توزيعه على 255 دار عرض على مستوى الوطن العربى من ضمنها 105 داخل مصر، ليصبح تامر حسنى أعلى فنان مصرى يحقق أعلى إيرادات بالخليج والدول العربية، ويعد تامر حسنى الأعلى أجراً فى بيع أفلامه فى الوطن العربى.

وانطلق الفيلم فى دور العرض السينمائية بدءا من يوم 25 ديسمبر الماضى بـ100 نسخة، وتدور أحداث العمل حول سيف، نصّاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا- زينة، ليساعدها فى استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التى تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

فيلم «الفلوس» قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبدالمعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وغيرهما.

واحتل المركز الثانى فيلم «لص بغداد» الذى حقق فى الاسبوع الثالث من طرحه 5٫134٫266 جنيه، ليصبح مجمل ايراداته 24٫231٫177 جنيه، بدأ عرض الفيلم فى جميع الدول العربية وأمريكا وكندا، بدءًا من يوم 29 يناير الماضى، وكان محمد إمام ومحمد عبدالرحمن، قد افتتحا الفيلم فى مدن دبى والأردن، واحتفلا مع الجمهور بعرض الفيلم.

فيلم «لص بغداد» بطولة محمد إمام، فتحى عبدالوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن توتة، أحمد رزق الذى يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم بالبحث عن كنز مفقود، إنتاج سينرجى فيلمز برئاسة المنتج أحمد بدوى.

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وفى المركز الثالث جاء فيلم «بنات ثانوي» فى اسبوعه السادس وصل ايرادات هذا الاسبوع 669٫586 جنيه، ليصل مجمل ايراداته 7٫002٫254 جنيه، وشهد الفيلم أول ظهور رسمى لهنادى مهنى وأحمد خالد صالح بعد خطوبتهما فى حفل بسيط، حضره أصدقاؤهما من الوسط الفنى وخارجه.

فيلم «بنات ثانوى» بطولة جميلة عوض ومحمد الشرنوبى، وهنادى مهنى، مى الغيطى، هدى المفتى، مايان السيد، ميدو عادل، كريم قاسم، ومحمد مهران، وعدد من النجوم الشباب، من تأليف أيمن سلامة،

وإخراج محمود كامل.

كذلك فيلم «يوم وليلة» فى اسبوعه السادس حقق 63٫504 جنيه، ليصبح مجمل ايراداته 2٫785٫846 جنيه، «يوم وليلة» بطولة خالد النبوى، أحمد الفيشاوى، درة، حنان مطاوع، خالد سرحان، محمد عادل، حمزة العيلى، محمد جمعة وشادى أسعد، تأليف يحيى فكرى، وإخراج أيمن مكرم، والفيلم شارك فى الدورة الثانية من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربى بالمغرب، وحصل الفنان أحمد الفيشاوى على جائزة أحسن ممثل من المهرجان عن دوره فى الفيلم، كما تم عرضه فى مهرجان مالمو السينمائى، ضمن فعاليات الدورة التاسعة.

حقق فيلم رأس السنة فى اول اسبوع عرض 1٫340٫159 جنيه، وكان الفيلم قد تعرض لمشاكل رقابية أدت إلى تأجيل عرضه لفترة طويلة، حيث تم تصوير الفيلم منذ فترة وتم تحديد أكثر من موعد لعرضه ولكن لم يحالفه الحظ من قبل، وتدور أحداثه حول طبقة معينة فى يوم رأس السنة ويتعرض أبطاله لمواقف معينة خلال هذا اليوم.

فيلم «رأس السنة» تأليف محمد حفظى وإخراج محمد أحمد صقر فى تجربته الأولى، ويقوم ببطولته النجوم إياد نصار وشيرين رضا وبسمة وإنجى المقدم وهدى المفتى وسالى عابد.

بينما وصلت ايرادات فيلم «دماغ شيطان» فى اسبوعه الثالث قبل رفعه من دور العرض إلى 10٫022 جنيه، ليصبح مجمل ايراداته 77٫975 جنيه، فيلم «دماغ شيطان» يتناول الأحوال الاجتماعية التى مرت بها مصر عقب ثورة 25 يناير، وتدنى المستوى العام، وحالة اليأس التى سيطرت على المصريين.

الفيلم بطولة باسم سمرة ورانيا يوسف وسلوى خطاب وعمرو عابد ووليد فواز وياسر الزنكلونى وضيفة شرف مى فخرى وأشرف طلبة والعمل من تأليف عمرو الدالى وإخراج كريم إسماعيل، وتدور احداثه حول تعرض أسرة لحادث كبير نرى كيف يتم التعامل معه واثناء ذلك تحدث لأحد أفراد الأسرة مشاكل كثيرة كلها تأتى صدفة.