حنان مطاوع: «إيرينى» شخصية صعبة.. و«درة»: «ميرفت» تشبه فتيات السيدة زينب

مباراة تمثيلية حقيقية بين الفنانتين درة وحنان مطاوع ضمن أحداث فيلم «يوم وليلة»، ايرينى القبطية وميرفت المحجبة فتاتان من بنات السيدة زينب، تجسدان مشاعر كل فتاة يمكن ان تمر فى حياتها بمغامرة تقلب حياتها خلال 24 ساعة، الفيلم احداثه تجسد الشخصيات السلبية الموجودة فى المجتمع المصرى فى اطار تشويقى جاذب للانتباه.. حاورنا بطلتى الفيلم، وقالتا...

الفنانة حنان مطاوع عبرت عن سعادتها بعرض الفيلم فى موسم «رأس السنة»، مشيرة إلى انه فيلم متميز، وينافس بقوة فى اى موسم.

وعن دورها قالت: الشخصية لم اقدمها من قبل، وأعتبرها نقطه تحول حقيقية، وما يميزها انها قريبة من المجتمع المصرى، لأن شخصية «ايرينى»، تعبر عن شريحة كبيرة، خاصة فى المجتمع بكل ما تحمله من أفكار وتكوين نفسى واجتماعى والأزمة التى تعانى منها ومدى حساسيتها ووجودها كجرح غائر فى المجتمع، وكل فتاة فى المجتمع يمكن ان تجد نفسها فى ايرينى.

وأضافت أن هذا الخط الدرامى محبوب لى، فهى دراما حقيقية تدور احداثها فى 24 ساعة وهذه النوعية قدمتها من قبل، فهى تعتمد على القدرات التمثيلية، نظرا لاننى اظهر بنفس الملابس ونفس الاداء.

ووصفت حنان أغلب مشاهدها مع الفنانة درة بالمباراة، واضافت للأسف لم يحالفنى الحظ بتقديم مشاهد مع الفنان خالد النبوى لكن الشكل النهائى الذى ظهرت به الاحداث اكد اننا جميعا قدمنا عملا يضيف إلى

مشوارنا الفنى.

أضافت حنان أنها على ثقة كبيرة بالتعاون مع السيناريست يحيى فكرى بتقديم وجبة فنية سينمائية دسمة وسعدت بتكريمى عن الفيلم فى مهرجان الدار البيضا خلال العرض الأول للفيلم، وسعدت كثيرا بردود الفعل التى نالها الفيلم فى عرضه الاول، وسعدت ايضا بردود الفعل التى جاءتنى عن الدور وعن الفيلم بعد عرضه، فالأصداء جيدة والجمهور تعاطف مع شخصية ايرينى للغاية، وسعادتى أننى استطعت ان اصل بمشاعر ايرينى إلى الجمهور ليتعاطف معها.

وعن مشاهد الفيلم قالت: احببت الشخصية وصعوبتها منذ البداية، لكن للاسف توقف الفيلم لمدة عامين جعلنى اصور بعض المشاهد خلال فترة الحمل، وعندما زاد وزنى فى فترة الحمل كنت أخشى من عدم ارتداء الفستان الذى أشارك به طوال الاحداث.

Advertisements

الفنانة التونسية درة قالت: ان ردود الفعل التى جاءت عن دورها فى الفيلم فاجأتها واضافت: منذ قراءتى سيناريو العمل كنت متحمسة للمشاركة، لأن الاعمال التى تدور احداثها كبطولة جماهيرية تتحول إلى مباراة، خاصة أن كل فريق العمل المشاركين متميزون ولديهم قدرات فنية عالية جدا، ما جعلنى اشعر ان العمل جزء من الشارع الذى نعيشه فى مجتمعاتنا العربية.

وأضافت ان العمل مع الفنان خالد النبوى مشوق للغاية، وصفته بأنه غول تمثيل وفنان عالمى من العيار الثقيل، بالإضافة إلى احمد الفيشاوى وحنان مطاوع التى وصفتها بالفنانة الموهوبة.

وعن شخصيتها فى العمل قالت: ميرفت هى فتاة محجبة وهى من الطبقة المتوسطة، وهى شخصية قريبة جدا من فتيات السيدة زينب التى تدور فيها احداث الفيلم، مشيرة إلى ان الشخصية مختلفة تماما عن الشخصيات التى قدمتها من قبل، وأضافت ان كل المشاهد التى تم تصويرها فى السيدة زينب هى حقيقية، مُضيفة أنها سعيدة بعرض الفيلم فى القاهرة، لأنه عُرض فى الخارج بالعديد من المهرجانات.

والفيلم يستعرض خلال ليلة واحدة العديد من النماذج السلبية كتجار المخدرات والسلاح والدعارة، حيث يلقى الضوء على العديد من أوجه الفساد.

وكان الفيلم قد بدأ عرضه رسميا أمس «الاثنين»، فيما أقيم العرض الخاص يوم الاحد الماضى، وكان الفيلم قد سبق وشارك فى الدورة الثانية من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربى، التى عقدت بالمغرب فى شهر أكتوبر الماضى، وحصل أحمد الفيشاوى على جائزة أحسن ممثل، وحصلت حنان مطاوع على جائزة تقديرية، كما تم اختيار الفيلم من قبل إدارة مهرجان «مالمو» للسينما العربية للمشاركة فى فعاليات الدورة التاسعة بعد أن تم تنظيم العرض العالمى الأول للفيلم فى حفل ختام المهرجان.

يشارك فى بطولة فيلم «يوم وليلة» كل من خالد النبوى، وأحمد الفيشاوى، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة العيلى، ومحمد جمعة وشادى أسعد، وظهور خاص للطفلة ميرنا من ذوى الاحتياجات الخاصة، وهو من تأليف يحيى فكرى، وإخراج أيمن مكرم، ومن إنتاج شركة المرايا للإنتاج الثقافى وشركة الريماس للإنتاج الفنى، إشراف عام ريمون رمسيس ومشرف على الإنتاج عبدالله منصور ولاين برديوسر فدوى رفيق.