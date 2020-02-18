هل تنوي رضوى الشربيني الزواج؟

ميرنا وليد - بيروت - اشارت الإعلامية المصرية ​رضوى الشربيني​ الى أنها لا تفكر في الزواج حاليًا، نافية بدورها كل الأخبار التي اكّدت نيتها في الزواج.

وقالت رضوى الشربيني على حسابها الخاص على احد التواصل الاجتماعي: "أنا لا أفكر في الزواج حاليا، وأرغب أولًا في تربية أولادي والاعتناء بوالدتي والاطمئنان على جمهوري وبعدها افكر في الزواج".

وتابعت رضوى: "ان الزواج قد يعطلني عن كل هذه الأمور الخاصة بأسرتي وجمهوري وأرى أن الزواج بالنسبة لي ليس من الدرجة الاولى لأنني تزوجت وأنجبت ولا أرغب في شيء آخر".

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