شيرين عبد الوهاب تعود الى السينما بعد 17 عاما

ميرنا وليد - بيروت - حددت الشركة المنتجة النصف الثاني من ​شهر رمضان​ موعدا مبدئيا لانطلاق تصوير فيلم "حبيبي" بطولة الفنانة المصرية ​شيرين عبدالوهاب​، والتي تعود إلى السينما المصرية بعد غياب دام أكثر من 17 عاما.

وسيعلن عن أبطال العمل المشاركين خلال الفترة المقبلة في مدة أقصاها 10 أيام بعدما استقر صناع العمل بنسبة كبيرة على التفاصيل مع مخرج الفيلم محمد شاكر، بحسب ما ذكرته صحيفة "الوطن" المصرية.

ويشار الى أن الفيلم من تأليف ​أمير طعيمة​ والذي يخوض ثاني تجاربه السينمائية بعد نجاح فيلم "الممر"، ومن إخراج محمد شاكر، وهو فيلم استعراضي رومانسي ضمن إطار قصة حب، ويمثل عودة شيرين عبدالوهاب للسينما من جديد بعد آخر أفلامها "ميدو مشاكل" والتي قدمته مع الممثل المصري ​أحمد حلمي​ عام 2003.