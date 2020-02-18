جيف بيزوس يتبرع بـ 10 مليار دولار أميركي لهذا السبب

ميرنا وليد - بيروت - اعلن مؤسس شركة "أمازون" المليادرير ​جيف بيزوس​ عن تبرعه بـ10 مليار دولار لمحاولة إيجاد حلول لمشكلة الإحتباس الحراري في الأرض. وافادت وسائل اعلام عالمية بأن هذا المبلغ يُعد 7.7% فقط من ثروته التي تقدّر بـ130 مليار دولار أميركي.

الجدير ذكره ان جيف بيزوس كان ظهر مؤخرا برفقة حبيبته السريّة لورين سانشيز أثناء حضورهما نهائي بطولة ويمبلدون، ويعد الظهور الرسمي الاول لهما منذ طلاقه مؤخراً من زوجته السابقة ماكنزي التي حصلت على ما قيمته 38 مليار دولار أميركي من أسهم شركته.

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