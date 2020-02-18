بالصور والفيديو- مروان خوري وزياد برجي وفرح نخول يحتفلون بعيد الحب

ميرنا وليد - بيروت - تألق الفنان اللبناني ​زياد برجي​ والفنانة اللبنانية ​فرح نخول​، في حفلتين بمناسبة ​عيد الحب​ الأولى في لبنان والثانية في دبي.

وقدم برجي باقة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة منها "شو حلو" و"انا وياك" وهي أغنيته الأخيرة الخاصة بفيلمه الجديد "يوم إيه يوم لأ" وغيرهما.

أما فرح فأطربت الحضور بصوتها الجميل وقدمت "كيفك إنت"، "معقول انساك" وعدد من الأغاني الأخرى وسط تفاعل كبير للجمهور في لبنان ودبي.

وشاركت فرح نخول أيضاً الفنان اللبناني ​مروان خوري​ في حفله في دبي الذي بدوره قدم روائعه على المسرح ومنها أغنية "كل القصايد" وغيرها التي نالت تفاعلاً كبيراً من الحضور.

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