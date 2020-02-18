هل انفصلت مي كساب عن زوجها أوكا؟

ميرنا وليد - بيروت - تردد العديد من الأخبار التي تفيد بأن الفنانة المصرية ​مي كساب​ قد انفصلت عن زوجها مغني المهرجانات الشعبية المصري أوكا، الا ان مي نفت ذلك معبرة عن انزعاجها من هذه الأخبار التي لا تمت للحقيقة بصلة.

وكتبت مي على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "له ايه النباهه دي ما شاء الله التويته اللي كاتباها معناها كده ده ايه الذكاء الخارق ده واغنيه سينجل اللي هيه كلام ولحن جوزي معناها كده ربنا يشفيكم".

الجدير ذكره ان مي طرحت مؤخرا اغنيتها "سنغل في عيد الحب".

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