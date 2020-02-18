- 1/11
- 2/11
- 3/11
- 4/11
- 5/11
- 6/11
- 7/11
- 8/11
- 9/11
- 10/11
- 11/11
ميرنا وليد - بيروت - لم يكن عيد الحب عادياً عند الفنان اللبناني هاني العمري الذي قرّر أن يحتفل بهذه المناسبة على طريقته، خصوصاً أنه اشتهر بأغنياته الرومانسيّة، إذ أحيا العمري حفلتين غنائيتين بمناسبة عيد الحب يوم السبت في 15 شباط الماضي.
وبدأ العمري سهرته في مطعم عاليه بحضور عدد كبير من محبيه في أجواء مليئة بالحب والفرح، حيث بدأ وصلته الغنائية بأغنيته الجديدة "أوّل شب" التي لاقت تفاعلاً كبيراً بين الحضور وأدى بعدها "سهران وناطر عينيكي"، "من بعد طول السنين"، "مشتاق أضمّك" وغيرها.
وإستكمل هاني العمري سهرته لينتقل بعدها إلى وادي بعنقودين طريق جزين حيث كان بإستقباله حشداً كبيراً من المحبين فتحوّلت السهرة إلى مهرجان جماهيري كبير أشعل من خلاله الأجواء ليستمرّ الحفل حتى ساعات الصباح الأولى.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- من عاليه الى جزين.. هاني العمري يحتفل بليلة عيد الحب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.