بالصور- من عاليه الى جزين.. هاني العمري يحتفل بليلة عيد الحب

ميرنا وليد - بيروت - لم يكن ​عيد الحب​ عادياً عند الفنان اللبناني ​هاني العمري​ الذي قرّر أن يحتفل بهذه المناسبة على طريقته، خصوصاً أنه اشتهر بأغنياته الرومانسيّة، إذ أحيا العمري حفلتين غنائيتين بمناسبة عيد الحب يوم السبت في 15 شباط الماضي.

وبدأ العمري سهرته في مطعم عاليه بحضور عدد كبير من محبيه في أجواء مليئة بالحب والفرح، حيث بدأ وصلته الغنائية بأغنيته الجديدة "أوّل شب" التي لاقت تفاعلاً كبيراً بين الحضور وأدى بعدها "سهران وناطر عينيكي"، "من بعد طول السنين"، "مشتاق أضمّك" وغيرها.

وإستكمل هاني العمري سهرته لينتقل بعدها إلى وادي بعنقودين طريق جزين حيث كان بإستقباله حشداً كبيراً من المحبين فتحوّلت السهرة إلى مهرجان جماهيري كبير أشعل من خلاله الأجواء ليستمرّ الحفل حتى ساعات الصباح الأولى.

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