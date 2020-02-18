بطل "فضيلة وبناتها" ينفصل عن حبيبته

ميرنا وليد - بيروت - أكدت وسائل اعلامية تركية من مصدر مقرب من النجم التركي ​ألب نافروز​ انفصاله النهائي عن حبيبته اصليشاه الكوتشلار، دون الكشف عن سبب الإنفصال رغم علاقة عاطفية صاخبة عاشها الثنائي لفترة طويلة.

وكان ألب نافروز قد قام مؤخرا بحظر حساب حبيبته اصليشاه الكوتشلار على احد مواقع التواصل الاجتماعي ، ومن ثم كتب على صفحته الخاصة: "الوحدة هي أنبل شيء في الحياة". الا ان اللافت هو ازالته الحظر بعد ذلك و اعادة متابعته لها حينها، الأمر الذي طرح عدة علامات استفهام حول ذلك.

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