خاص الفن- أغنية جديدة لمحمد رمضان هل يتحدّى هاني شاكر؟

ميرنا وليد - بيروت - يواصل الفنان المصري ​محمد رمضان​ إطلاق أغنياته التي بدأها من فترة حيث يقوم بطرح أغنية كل فترة وبالفعل علمنا من مصدر مقرب منه، بأنه بدأ بالفعل التجهيز لأغنية جديدة على طريقة المهرجانات لكنها تحمل كلمات ومعان مختلفة من اجل التأكيد على أنه لن ينسحب من سوق الغناء. خاصة وأنه متعاقد مع إحدى شركات الإنتاج على طرح مجموعة من الأغنيات المنفردة عبر يوتيوب وهو ما يجعل وضعه قانوني.

وقرّر محمد رمضان الإبتعاد عن الجدل الذي اثير مؤخرا بعد قضية الطيار المفصول عن عمله والتركيز على فنّه وعدم الرد مرة اخرى على هذا الأمر كي لا يخسر جمهوره.