هل تدخل إبنة أحمد الفيشاوي مجال الرقص؟

ميرنا وليد - بيروت - في خطوة مفاجئة، حدّثت لينا ​أحمد الفيشاوي​، معلوماتها عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، لتكتب انها ممثلة ومغنية وراقصة وكاتبة.

في اشارة منها الى ان لديها النية في دخول مجال الرقص واحترافه.

وكان قد حُكم على الممثل المصري أحمد الفيشاوي بالسجن لمدة عام كامل بسبب عدم تقيده بأحكام النفقة على إبنته لينا الفيشاوي، وذلك بقرار من محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار حسام الدين بدوي، بعد ان رفع وكيل ابنته المحامي شعبان سعيد دعوى ضده.

اضافة الى السجن، جاء في حيثيات الحكم دفع كفالة قدرها 2000 جنيها مصريا، غرامة 500 جنيها اضافة الى دفع 20 ألف تعويض و50 ألفا للمحاماة والمصاريف.

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