بالفيديو - هكذا يستعد وائل كفوري قبل صعوده الى المسرح

ميرنا وليد - بيروت - خاض الفنان اللبناني ​وائل كفوري​ تحدّي "الزجاجة"، وسط مجموعة من أصدقائه، حيث تمكن من إلقاء الزجاجة في الهواء لتستقر على قاعدتها من جديد، وهو التحدي الذي انتشر منذ فترة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتشر فيديو لوائل كفوري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التقط له في كواليس إحدى الحفلات، التي أحياها وائل كفوري مؤخرًا.

الجدير ذكره أن وائل أحيا حفلا غنائيا في مدينة فلوريدا بأميركا بمناسبة عيد الحب، وحضر الحفل العديد من الجاليات العربية.

وقدم وائل خلال الحفل باقة مميزة من أجمل أغنياته ما بين الجديدة والقديمة، منها "ياهوى روح وقلو “،”عمري كلو"،"بالغرام"،"ليل ورعد"،"بحبك أنا كتير"،"انا قلبي مشتاق"،"أخذت القرار"،"سألوني"،"تبكي الطيور"،"شباك الحب"،"حكم القلب"،"لو حبنا غلطة"وغيرها.