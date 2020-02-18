هاني شاكر يمنع مطربي المهرجانات من الحفلات

ميرنا وليد - بيروت - أثار نقيب المهن الموسيقية الفنان المصري ​هاني شاكر​ الجدل بقراره، بعدم السماح لفناني المهرجانات بإحياء الحفلات الغنائية في المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهي الليلية والكافيهات، حيث انقسمت الآراء، ما بين مؤيد ومعارض للقرار، من دون تقديم الحل المناسب لإنهاء هذه الأزمة مع انتشار أغاني المهرجانات على مواقع التواصل الإجتماعي بشكل كبير.

وأيّد عدد كبير من المتابعين قرار هاني شاكر بوضع حد لمطربى المهرجانات، إلا أنه في نفس الوقت، خرج فريق يوصي بضرورة الرقابة على الأعمال الفنية، مع عدم منع المطربين عن الغناء في المهرجانات، لا سيما أن لديهم فئة كبيرة من المستمعين.