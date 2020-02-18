أديل تصدر ألبومها في هذا الموعد

ميرنا وليد - بيروت - قررت النجمة العالمية أديل ان تطرح ألبومها الغنائي الجديد في شهر أيلول من العام الحالي، وذلك بعد غيابها عن الجمهور لفترة، ومن المقرر ان تعود بقوّة وتحتل الصدارة بأغنياتها كما في السابق.

الجدير ذكره ان أديل فاجأت متابعيها مؤخرا في أحدث ظهور لها بعد اختفائها لفترة. وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور للفنانة البالغة من العمر 31 عاماً، ظهرت فيها إلى جانب بابا نويل، وبدت رشيقة ونحيفة حتى ان البعض كاد لا يعرفها بسبب التغير الجذري الذي قامت به.

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