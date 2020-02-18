ميرنا وليد - بيروت - وافقت الممثلة المصرية حلا شيحة بشكل مبدئي على مسلسل درامي سيجمعها لأول مرة بشقيقتها الفنانة هنا شيحة ولكنها تنتظر قراءة السيناريو بشكل كامل وأن تتعرف على باقي فريق العمل قبل أن تتعاقد عليه نهائياً خاصة وأنها تنتظرة ردة الفعل حول عودتها السينمائية من خلال فيلم "مش أنا" مع الفنان المصري تامر حسني والذي بدأت تصويره من فترة ومن المقرر طرحه في موسم عيد الفطر.
وكانت حلا شيحة أعلنت عودتها الى الفن العام الماضي 2019 بعد خلعها للحجاب، وشاركت في بطولة مسلسل الفنان المصري محمد رمضان "زلزال".
كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- حلا شيحة توافق على عمل يجمعها بشقيقتها هنا ولكن بشروط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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