نادين نسيب نجيم توضح حقيقة تصريحها عن كاريس بشار

ميرنا وليد - بيروت - عبّرت الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ عن غضبها وانزعاجها الشديد من نشر إحدى الصفحات السورية كلام غير صحيح عن لسانها، يشير الى ان الممثلة السورية ​كاريس بشار​ لا تقنعها في التمثيل، وقد كُتب على الصفحة: "نادين نسيب نجيم في آخر تصريح لها كاريس بشار لا تقنعني وتحتاج الكثير للوصل لهذه المرحلة".

وكتبت نادين على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "وصلت فيكم تحكوا عن لساني كلام انا مني قايلته ؟ وصلت فيكم تألفوا عن لساني خبار و اكاذيب ! وين أصلاً حكيت هيك شي و ايمتى ! و كيف ووين و بأي مقابلة ؟! يا عيب الشوم عليكم وآخر تصريح كمان !!! منافقين".

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