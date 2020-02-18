كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهام شاهين ونجوم الوسط الفني في مهرجان "أيام القاهرة للدراما العربية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحرص الفنانة الهام شاهين التفاعل مع محبيها ونشر صور من حياتها اليومية والفنية

حيث نشرت الهام منذ قليل مجموعة صور لها تجمعها بمجموعة من نجوم الوسط الفني عبر صفحتها الرسمية بموقع انستجرام

وظهرت الهام بالصورة برفقة مجموعة من النجوم منهم يسرا، ليلي علوي، هنادي مهني والإعلامية بوسي شلبي

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ولاقت الصورة إعجاب الكثير وأشاد الجمهور بجمالهم ومن أبرز التعليقات جميلات مصر في صورة، الحلوين بزيادة، بحبكم أوي، منورة الدنيا كلها وساكنة القلب والإحساس وغيرها من التعليقات

وعلقت الهام قائلة حفل مهرجان أيام القاهرة للدراما العربية للإحتفال بمئوية الفنان القدير فريد شوقي من معهد العالم العربي

وفي سياق آخر تقوم الفنانة إلها شاهين بتحضيرات لفيلم جديد من إنتاجها بعنوان "حظر تجوال" مع المخرج أمير رمسيس بمشاركة الفنانة أمينة خليل.