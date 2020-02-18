كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بملابس بابا نويل.. أكرم حسني وأحمد فهمي من كواليس تصوير مسلسل "تيمون وبومبا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحرص الفنان أكرم حسني على مشاركة محبيه صور وفيديوهات من اليوميات الخاصة به، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر أكرم صورة جديدة له من كواليس تصوير مسلسل "تيمون وبومبا"، وظهر في الصورة وهو برفقة الفنان أحمد فهمي، والفنان بيومي فؤاد، وعلق على الصورة قائلاً :"بابا نويل و ماما نويل

من مسلسل تيمون و بومبا، رمضان٢٠٢٠تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي، إنتاج سينرجي".

وفي سياق آخر، يستعد الفنان أكرم حسني للسفر إلى السعودية،للمشاركة في فعاليات موسم شتاء الرياض بمسرحية "عطل فني"، والمسرحية بطولة أكرم حسني، آيتن عامر، شيكو،هشام ماجد،نشوى مصطفى، والمسرحية من تأليف أمير طعيمة، وأحمد شاكر، موسيقى أحمد وحيد كينج، إخراج أوتاكا.