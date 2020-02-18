تراند اليوم : حفلة من الجمهور علي ” هاني شاكر ” : شوف الاغاني علي تلفون ولادك

مينا مجدي

تفاعل الجمهور مع خبر ايقاف مطربي المهرجانات و اصبح التريند الاول في مصر و اليكم تعليق ” مينا مجدي ” المدون عبر حسابه بالفيس بوك.

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امنع حمو بيكا وامنع محمد رمضان وامنع شطه وكسبره وحنجره وشاكوش ومنكوش وفنكوش امنع ????

بص يابرنس حضرت كام فرح الفتره اللى فاتت وشفت العروسه والعريس وصحابهم وام العروسه وابو العريس بيرقصوا على المهرجانات دى من اول مايدخلوا القاعه لغايه مايروحوا وكانهم فى زار لتحضير شمهورش والست حرمه .

طيب كام توكتوك بيعدى جنبك مشغل رب الكون ميزنا بميزا وبنت الجيران وشديت اجزائى ????

طيب كام عربيه ماركه سايقها شاب لارج او بنت ستايل ومشغلين مهرجان ياابن امك ????

طيب ادخل على موبايل ابنك او بنتك وشوف كان مشغل ايه على موبايله .

بلاش روح اى مدرسه وادخل اى فصل فى البريك وشوف التلامذه بيرقصوا جوه الفصل على ايه .

بلاش دى ادخل على تيك توك او ميوزكلى وشوف البنات اللى لابسه من غير هدوم والولاد اللى بديل حصان بيرقصوا على ايه .

المشكله مشكله جيل كامل تم افساد ذوقه وحياته – عن عمد – خلال الحقبه الاخيره من تاريخ مصر شوف تعليمهم ولغتهم وقفشاتهم وطريقه تعاملهم مع بعض ومع الكبار .

انت امام كارثه حقيقيه تحتاج الى سنوات طويله لاصلاح ما افسده تهميش التعليم والثقافه والادب والذوق العام .

شكر الله سعيكم ….