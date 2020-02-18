حمو بيكا يكشف إصابته بمرض خطير.. ووالدته تعتذر لهاني شاكر

كشف مطرب المهرجانات حمو بيكا عن إصابته بمرض خطير يتسبب في تآكل بجدار المعدة، يسمى "كرونز"، مؤكدا أنه يحتاج إلى علاج متمثل في "حقنة" سعرها 120 ألف جنيه مصري ليستطيع مواصلة حياته.

وأكد "بيكا" خلال استضافته في برنامج "تفاصيل" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن المرض الذي أصيب به يأكل جدار المعدة، وأن "الناس لا تعرف الحقيقة لأنهم ينشغلون فقط بالهيكل الخارجي" على حد تعبيره.



ونفى بيكا حصوله شهريًا على 28 مليون جنيه مصري إيرادات من موقع "يوتيوب"، ونفى أيضا حصول حسن شاكوش على 53 مليون جنيه مصري، معتبرا أن صحة هذا الرقم تعني أن يكون أغنى رجل في العالم وهو أمر غير صحيح.

وأكد أن أرباح مهرجان "بنت الجيران" ستعود إلى الشركة المنتجة لألبوم الفنان محمد حماقي لأنه صاحب اللحن، وكلمات الأغنية واللحن مسجلين باسمه في المصنفات.





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وخلال الحلقة انهارت والدة حمو بيكا، بعد الحديث عن الانتقادات والهجوم الذي يتعرض له ابنها ومحاربته فى مصدر رزقه الوحيد.

ووجهت والدة بيكا رسالة للفنان هاني شاكر قالت خلالها: "أستاذ هاني شاكر حقك عليا، أنا باقولك تاني أنا ست كبيرة وبتأسف لك، وإذا كان ابني غلط فيك معلش أنا أسفة ليك، وحياة رحمة الغالية عندك ساعده وأقف جمبه".





وأكدت أن نجلها لم يدخل أقسام الشرطة إلا على يد هاني شاكر، وطالبت الجميع بالوقوف إلى جانبه، مشيرة إلى أن كل ما يقال عنه افتراء وكذب، مؤكدة أنه صاحب قلب طيب.

وحول مشكلته مع النقابة قال بيكا: "هما مقتنعين إني بلطجي.. أنا لست بلطجيا وأنا اعتذرت عن غلطتي".