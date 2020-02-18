مهرجان كان يختار 9 نقاد في لجان دورته الـ73

كشف مهرجان "كان" السينمائي، عن تشكيل لجانه الفنية والإدارية للدورة الـ73، التي ستقام هذا العام في الفترة من 12 وحتى 23 مايو/ آيار المقبل.

جاء ذلك يحضور تيري فريمو، المندوب العام لمهرجان كان، وكريستيان جون، مدير إدارة السينما ونائب المندوب العام، وستيفاني لامومي، المستشار الفني لقسم السينما، وعضو لجنة الاختيار لمدة 10 سنوات كاملة.

وتتكون اللجنة من 9 أعضاء، غالبيتهم من النقاد السينمائيين والصحفيين، يليهم مخرجي الأفلام التسجيلية وكُتاب السيناريو.

وشملت القائمة فرجيني أبيو، الصحفية ومخرجة الأفلام الوثائقية التلفزيونية عن السينما، ومن أشهر التقارير التي قدمتها أفلاماً وثائقية عن المخرجين رينوار، وأبيل جانس، وديفيد كروننبرج، وعباس كياروستامي، ولارس فون ترير.

كما شملت بول جراندسارد، والذي أخرج 6 أفلام قصيرة بين عامي 1987 و 2006، كما عمل كمصور محترف في التصوير الفوتوغرافي والمعماري.





وتضم اللجنة أيضاً لوران يعقوب، الذي صور أفلاما عن تاريخ السينما لمهرجان كان السينمائي، كما كان مسؤولاً عن اختيار الأفلام بقسم "سينيفونداسيون" من 1998 إلى 2009.





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وضمت اللجنة ستيفاني لاموم، التي عملت منذ عام 1997 إلى عام 2015 ، كصحفية ومراسلة وناقدة، ورئيسة قسم ثم نائبة رئيس تحرير لمجلة Première (بريمير)، وتم تعينها كمستشارة فنية في قسم الأفلام بالمهرجان في 2019.





والعضو الخامس في لجنة مهرجان كان الـ73 هو إريك ليبوت، المذيع والصحفي التلفزيوني ومراسل ونائب رئيس تحرير مجلة بريمير، كما عمل نائباً لرئيس تحرير الفنون والترفيه في مجلة L'Express ومجلات أخرى.

ولوسيان لوجيت، الحاصل على شهادة الدكتوراة في الأدب المقارن، وهومؤلف لعدة أفلام، ورئيس تحرير مجلة Jeune Cinéma الشهرية منذ عام 1990.





وكذلك ضمت اللجنة السيناريست والمنتجة جوانا ناهون، وجويلميت أوديسينو، الصحفية والناقدة ورئيسة قسم السينما في Télérama.

وأخيراً كارولين فينياك، الصحفية والناقدة ورئيسة تحرير البرنامج التلفزيوني Plus de Séries، على قناة CANAL + Séries.



