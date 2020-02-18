محمد رمضان يتحدى قرار نقيب الموسيقيين بأغنية جديدة

تحدى الفنان محمد رمضان القرار الذي أصدره نقيب الموسيقيين أمس، بمنع ظهور مطربي المهرجانات في الحفلات بمختلف أماكنها.وقال “رمضان” عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “ثقة في الله نجاح، أغنية أيوه جدع قريباً جداً، على قناتي الرسمية على يوتيوب”. قد يهمك أيضا: رسالة قاسية من شقيق ياسمين عبد العزيز يهاجم محمد رمضان هاني شاكر يفتح النار على محمد رمضان

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