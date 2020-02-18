حيلة ذكية من ريا أبى راشد لتناول البيتزا دون زيادة الوزن

توصلت الإعلامية ريا أبى راشد إلى حيلة ذكية للتعامل مع البيتزا، والتى لها زيادة كبيرة في الوزن، في الوقت الذى تلتزم فيه للغاية للحفاظ على وزنها للظهور على الشاشة في أفضل شكل ممكن، ولكنها في نفس الوقت، تريد تناول البيتزا.

ريا توصلت إلى حل لأكل البيتزا، وذلك من خلال فيديو نشرته عبر حسابها على انستجرام قائلة "لما حاول كون نحيفة واكل بيتزا كل يوم مثل الفاشونيستاز".

وفى الفيديو قالت ريا أبى راشد: "أنا بحاول اعمل متل الانستجرامرز المثاليين .. وأصور صورة .. كإنى عم باكل بيتزا .. القاعدة انه أن البيتزا ما تقرب كتير من فمى .. لأنه استغفر الله .. على الشمة يزيد الوزن .. فلقيت الحل"

وقامت ريا بعد ذلك، بـ "إطعام" زوجها بقطعة البيزا، ليكون بذلك هو الحل للتعامل مع البيتزا، ومنعها لزيادة الوزن.

وكانت ريا أبي راشد، قد حرصت على الاحتفال بعيد الحب على طريقتها الخاصة، مع زوجها وابنتها، ونشرت صورها اثناء الاحتفال معهما عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام.

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وكتبت أبي راشد على الصور التي ظهرت فيها وهي تقبل فيها زوجها فاليريو وهي تمسك ببوكيه من الورود: "عاد فاليريو للمنزل وهو ممسكها بالورود، وكانت لولا متحمسة لأخذها، كل عام والحب يملأ قلوبكم ودياركم".

وظهرت أبي راشد، منذ أيام في الدورة الـ 92 من حفل توزيع جوائز الأوسكار، بصحبة الممثل المصرية يسرا، والتقاط العديد من الصور على ممشي المشاهير في هوليوود، قبل تصويرهما لحلقة خاصة في برنامجها "سكوب ويز رايا".

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