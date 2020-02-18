القاهرة - لايف ستايل طالب الفنان هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهى الليلية والكافيهات عدم التعامل مع مايطلق عليهم مطربى المهرجانات.وقال شاكر فى بيان تم ارساله للمنشآت السياحية أن من يخالف ذلك القرار سوف يتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بما فى ذلك عدم التعامل مع المنشأة المخالفة. قد يهمك أيضاً :

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هاني شاكر يطالب المنشأت السياحية بوقف التعامل مع مطربي المهرجانات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.