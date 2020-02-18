ديكور جديد لفيلم القصر المهجور بمدينة الإنتاج الإعلامي

القاهرة – لايف ستايل
يستعد صناع فيلم يوم ١٣ أو القصر المهجور للعودة مجددا للتصوير داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، وبالتحديد في شوارع حي جاردن سيتي، وبدأ اليوم بناء ديكورات خاصة بالمشاهد المقرر تصويرها، ويستمر بناء هذه الديكورات حتى منتصف الأسبوع المقبل، ليبدأ بعدها صناع الفيلم التصوير.
كان فريق عمل الفيلم قد غادر المدينة مؤخرا بعد أن صور العديد من المشاهد داخل أحد قصور حي جاردن سيتي.
الفيلم ينتمي إلى نوعية أفلام الرعب، ومن بطولة أحمد داود، دينا الشربيني، جومانا مراد، محمود عبد المغني، نسرين أمين، أحمد زاهر، محمد شاهين، نهى عابدين، فيدرا، نهال عنبر، وعدد من آخر من الممثلين الذين يظهرون ضيوف شرف في العمل، من تأليف وإخراج وائل عبد الله.
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