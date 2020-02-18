"أنا لوحدي" لرامي جمال ينهي ضجة المهرجانات بـ"تريند" يوتيوب

يواصل ألبوم الفنان رامي جمال الجديد "أنا لوحدي"، تحقيق نجاحات كبيرة، بعد طرحه بـ3أيام فقط، حيث يوجد ما يقرب من 15 أغنية داخل "تريند" يوتيوب، ليزيح بها جميع المهرجانات الغنائية من قائمة التريند.

كانت "نجوم ريكوردز" المنتجة للألبوم، طرحت أكثر من أغنية قبل صدور الألبوم، مثل كليب "سقف"، الذي تصدر جميع المنصات على مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقى تفاعلا كبيرا من الجمهور، وتخطت نسبة مشاهدته أكثر من 7 ملايين مشاهدة في 4 أيام.

والأغنية الثانية، كانت "بيهم كلهم"، التي حققت نسبة مشاهدة حتى الآن، أكثر من مليون ونصف مشاهدة، من كلمات أحمد المالكي، وألحان رامي جمال، وتوزيع وسام عبدالمنعم، وجرى طرحها بالتزامن مع عيد الحب.

رامي جمال تعاون في ألبومه الجديد "أنا لوحدي"، مع شركة "نجوم ريكوردز"، ومن الشعراء تامر حسين، ومحمد عاطف، وجمال الخولي، وأحمد المالكي، وشادي نور، وأحمد عرفان، ورقية عبدالعزيز، ومصطفى حسن، ومحمد أبو نعمة.

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أما الملحنون فهم: "بلال سرور، ومحمد أنيس، وياسر نور، ومدين"، بينما التوزيع الموسيقى فكان لكل من توما، ونادر حمدي، وشريف مكاوي، وأحمد إبراهيم، وأحمد المغربي، ووسام عبدالمنعم، وكريم عبدالوهاب، وشارك رامي جمال في الألبوم كملحن حيث قدم ما يقرب من 9 أغنيات.

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