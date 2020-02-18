شكرا لقرائتكم خبر عن "أيام زمان" نسخة بالكاربون من خدنى الحنين.. حضور واضح لمحمد فؤاد فى صوت عمر كمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما يسعى كثيرون من الراغبين في الغناء والشهرة إلى تقليد فنانين بعينهم، فى محاولة للوصول للشهرة بشكل أسرع، ولكنهم لا يدركون أن التقليد هى خطوة كبيرة للتراجع للخلف بدلا من التقدم للأمام، فكثيرون من "الهواة" حاولوا تقليد فنانين كبار، بداية من عبد الحليم حافظ ومرور بمحمد منير وعمرو دياب ومحمد فؤاد، ولكن دائما ما تكون المحاولات فاشلة.

عمر كمال، المطرب الشعبى الذى نجح بشكل كبير في مهرجان "بنت الجيران"، مع حسن شاكوش، نشر اليوم أغنية جديدة تحمل اسم "أيام زمان"، وهى تختلف تماما عن بنت الجيران، ولا تنتمى لنوع أغانى المهرجانات، ولكنها أغنية تعتمد بشكل كبير على الحنين إلى الماضى، والنوستاليجا، ويظهر ذلك من مسماها "أيام زمان".



عمر كمال



محمد فؤاد

ولكن يبدو أن عمر حاول بشكل كبير وواضح تقليد الفنان محمد فؤاد في أغنيته الشهيرة "خدنى الحنين"، والذى قدمها منذ عدوة سنوات، وما زالت تحظى بنفس النجاح، بل أن عمر لم يكتف بتقليد أجواء أغنية "خدنى الحنين"، ولكنه حاول أن يصل إلى نفس طبقة صوت محمد في فؤاد في الأغنية، وهو ما بدا واضحا للجمهور، والذى عبر عنه في التعليقات، حيث نصحه الكثيرون في التعليقات بالابتعاد عن أسلوب محمد فؤاد، وأن يغنى بأسلوبه الذى ظهر في مهرجان بنت الجيران، مع حسن شاكوش، وأن التقليد لن يفيده، وأن الأغنية ربما تكون كلماتها جيدة، ولكن التقليد طغى على الأغنية نفسها وعلى الكليب.

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تشبيه بمحمد فؤاد



تعليق آخر



تعليق ثالث



تعليق على يوتيوب



تعليق يشير إلى التشابه فى الصونت



خدنى الحنين

وكان نقيب الموسيقيين هاني شاكر قد أصدر تنبيها مهما على كل المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهى الليلية والكافيهات بعدم التعامل مع مطربي المهرجانات.