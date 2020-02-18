شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تفاصيل خناقة أحمد فهمى مع محمد رمضان والسبب صورة وتعليق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازالت قصة النجم محمد رمضان والطيار الذى تم إيقافه مدى الحياة وسحب رخصة القيادة منه تلقى بظلالها علن الأوساط الفنية وغير الفنية، خاصة وأن رمضان لم يهدأ بعد تسببه في إيقاف الطيار بسبب الفيديو الذى صوره من داخل كبينة الطائرة.

بعد قرار ايقا الطيار أشعل محمد رمضان الأمور مرة أخرى بنشره صورة له بالمستشفى مع تعليق "الدكتور اللى صورنى وقفوه مدى الحياة" في سخرية منه لقرار إيقاف الطيار

لاقى محمد رمضان انتقادات لاذعة على صفحات الفيس بوك بسبب هذا التصرف واعتبروه غير مناسب تماما

اشتعلت الأجواء بشكل أكبر من الجمهور بسبب تصرفات محمد رمضان وتم تدشين حملة لمقاطعة أعماله

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في وسط هذه الأجواء ظهر الفنان أحمد فهمى وسخر من محمد رمضان عندما قام بالرد على صورة محمد رمضان المتداولة من المستشفى وقال "الدكتور اتوقف ليه.. صور له البواسير ولا ايه "

بعد ما قام به أحمد فهمى رد عليه محمد رمضان بطريقة غير مباشرة بنشر فيديو له من مسلسل "نسر الصعيد" وعلق عليه "انت حاشر دماغك ليه"

عاد أحمد فهمى مجدداً وسخر من محمد رمضان عندما رد على بوست نشره الفنان محمد ثروت على حسابه حيث تسائل "تفتكروا مين هيعمل فوازير رمضان السنة"، ليعلق فهمى عليه قائلاً "لا الفوازير صعب أرشح حد بعد نيللى وشريهان لكن البواسير ممكن أرشح حد يا معلم ثروت"، ليرد عليه ثروت قائلاً "بس لو عملها حقيقى حيبقى أمبر وان".

بعد ذلك صرح أحمد فهمى لـ"الخليج 365" أنه انتقد محمد رمضان بسبب سخريته من قطع عيش الطيار وهو تصرف غير لائق